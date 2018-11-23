Москва, 23 ноября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Пакет законов о введении в РФ особого режима налогообложения для самозанятых граждан в четырёх регионах страны Совфед одобрил на пленарном заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Устанавливаются особые правила уплаты налога с дохода для тех граждан, которые официально не трудоустроены, не имеют начальника и подчинённых, но при этом получают доход от своей деятельности. Таких граждан будут называть самозанятыми. Ставка налога для них составит 4%, если они работают с другими гражданами, и 6%, если они оказывают услуги для компаний. 1,5% из этой суммы будет автоматически перечисляться в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Воспользоваться новым режимом смогут граждане, годовой доход которых не превышает 2,4 млн рублей. Для регистрации и уплаты налога им будет достаточно скачать официальное приложение Федеральной налоговой службы, на этом все бюрократические вопросы заканчиваются.

Регистрация в приложении будет добровольной, а каждый новый клиент получит на свой счёт 10 тыс. рублей в качестве единоразового налогового вычета.

С помощью приложения самозанятые смогут получать официальных доход, который, например, затем могут декларировать для получения кредита в банке. За каждую операцию они должны формировать фискальный чек, с которого будет исчисляться сумма налога. За отказ в формировании чека им грозит штраф в 20% от дохода (100% при повторном нарушении), но в первый год такие санкции применяться не будут.

Новый налоговый режим будет действовать в течение 10 лет и пройдет в Москве, Московской области, Татарии и Калужской области. Правила вступят в силу с 2019 года.