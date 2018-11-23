Казань, 23 ноября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. После оглашения результатов тендера на закупку 135 тыс. сладких новогодних подарков за счёт бюджета Казани и появления сведений о том, что к победителю ранее в других регионах уже имелись претензии за поставленный товар, развернулась активная дискуссия в родительском сообществе. Звучало недовольство подарками от этого же поставщика в 2017 году: «самые дешевые карамельки, вафли и печенье. Выкинули. Лучше никакие, чем такие» и удивление снижением конечной стоимости одного подарка в два раза — «ну, что можно за 145 рублей получить на 600 гр?». Родители просят власти обращать внимание не на цену, а на качество продукции, предлагаемой поставщиками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Дед Мороз и Серый волк». реж Витольд Бордзиловский. 1978. СССР Ненастоящий дед Мороз

Напомним, из трёх заявившихся участников на поставку 135 тыс. подарков по заказу исполкома Казани с начальной ценой лота свыше 35,775 млн рублей до аукциона были допущены двое — омская предпринимательница Ольга Воронцова, ставшая победителем аналогичного тендера в 2017 году, и предприниматель из Татарии Галина Гаврилова. Ивановскую компанию «Трейд» до тендера не допустили, оказалось, что её учредитель числится в реестре недобросовестных поставщиков, да и основная специализация у ООО — продажа текстиля. Победителем аукциона в итоге стала омский предприниматель, запросившая за услугу чуть более 19,676 млн рублей, тогда как конкурент оценила поставку в 24,863 млн рублей. Победителем был выбран поставщик, запросивший меньшую цену, несмотря на то, что итоговая цена одного подарка в итоге снизилась с 265 рублей до 145 рублей.

Позднее стало известно, что к Ольге Воронцовой, выступавшей поставщиком сладких подарков в ряде других регионов, имелись претензии. В частности, в Приморском крае власти взыскали с поставщика неустойку за «ненадлежащее исполнение» обязательств и нарушение сроков. Например, на 21 декабря 2017 года в 26 муниципалитетов Приморья, девять медучреждений и десять учреждений соцобслуживания подарки ещё не поступили. Заказчик был вынужден писать претензию поставщику.

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Родители казанских школьников в сообществе соцсетей активно обсуждают предстоящие «дары» от мэрии за бюджетный счёт и вспоминают, что в 2017 году уже получали подарки от этого же поставщика.

«Уж лучше ничего, чем то, что мои знакомые рассказали», «В прошлом году получили подарки от этого поставщика. Со всей ответственностью заявляю: позорные. Самые дешевые карамельки, вафли и печенье. Выкинули. Лучше никакие, чем такие», «В прошлом году в школе давали подарки, маленькие и невкусные, ребенок практически ничего не ел оттуда», «Да и, помнится, не доехали в прошлом году подарки к елкам, нам позже раздавали», — пишут родители.

Удивила участников дискуссии и итоговая цена одного подарка — 145 рублей.

«Подарок должен оцениваться с точки зрения качества, а не с точки зрения минимальной цены за 600 гр! На конкурсной основе делать надо такие вещи, без снижения цены. Раз выделили 265. руб за подарок, будьте любезны оплатить и выбрать наиболее лучший из представленных. Ну, что можно за 145 рублей получить на 600 гр?!! Вы цены видели на настоящий шоколад, качественное печенье, вафли, на мармелад из натуральной основы?!» — пишет Ива Г.

Родители из других городов Татарии рассказали, что у них от города подарков не делают, а в детском саду «дают подарок из сэкономленных (не выданных детям) в течение недели-двух — пары яблок, апельсина и сока».

"Лишь бы подешевле. Лишь бы блеснуть везде: бесплатные подарки дошколята получили!», «Меня в качестве новогоднего подарка вполне бы отмена абонентки в детских садах устроила. Обратите внимание, никаких тендеров, никаких претензий к качеству подарка, и вообще — сплошные плюсы», — делятся мнением по данному вопросу родители из Татарии.

Между тем, по условиям муниципального контракта, поставку подарков победитель тендера должен осуществить в течение декабря 2018 года, и помимо сладостей подарок включает магнит с символом года, что ещё больше снижает сумму непосредственно на саму сладкую составляющую.