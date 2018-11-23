Москва, 23 ноября, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Опыт реновации в Москве получился «непростым», заявил 23 ноября вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой («Единая Россия») на парламентских слушаниях в нижней палате парламента по реновации в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

«Много было разных дискуссий», — сказал он.

По мнению Толстого, основные проблемы возникают «на стыке действий исполнительной власти и пожеланий граждан».

Он обратил внимание на то, что в других регионах нет тех средств, которые есть в столице.