Москва, 23 ноября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») назвал пять регионов-лидеров по объему ветхого жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Аварийный дом

«Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Дагестан, Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ вошли в ТОП-5 регионов по объему ветхого и аварийного жилья в общей площади недвижимости в субъекте», — сказал Толстой в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

По его словам, в этих субъектах РФ объем ветхого жилья составляет от 9% до 17% всего жилья.

«Это очень большие показатели, большая цифра», — указал парламентарий.

В Госдуме обсуждают вопрос распространения программы реновации не только на Москву, но и на всю Россию.