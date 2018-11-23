Москва, 23 ноября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Председателем совета директоров «Фондсервисбанка», обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«По итогам заседания председателем Совета директоров избран генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что кредитная организация, которая станет основным банком ракетно-космической отрасли страны, будет носить название Роскосмосбанк. Следует добавить, что «Фондсервисбанк» был отправлен на санацию в апреле 2015 года. В мае 2018 года новым санатором банка вместо «Новикомбанка» стал Роскосмос.

Читайте также: Роскосмос проведет санацию «Фондсервисбанка»