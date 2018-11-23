Кемерово, 23 ноября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский, который является собственником кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где в марте этого года погибли 60 человек, объявлен в международный розыск, об этом 23 ноября заявила его адвокат Нина Ревякина.

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Внимание, розыск!

«Постановление о розыске было прописано 31 октября. Сегодня оно вступает в законную силу», — цитирует ТАСС Ревякину.

Напомним, по данным следствия, сейчас Вишневский проживает в Испании. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело о коррупции.

Вишневского подозревают в даче крупной взятки через посредника начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору одной из строительных компаний Никите Чередниченко. Взятка предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу Вишневского при реконструкции торгового центра.

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