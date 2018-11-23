Грозный, 23 ноября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Въезд в Чечню со стороны Ингушетии теперь украшают новые арки. Одна из конструкций из металла установлена 21 ноября на границе двух субъектов недалеко от ингушского села Аки-Юрт между Малгобекским районом Ингушетии и Надтеречным районом Чечни, там, где раньше стояли стационарные блокпосты.

Don-kun Чечено-ингушская граница

Еще одну арку 22 ноября открыли на границе двух Сунженских районов обеих республик. На каждой из сторон нового сооружения нанесены надписи с названиями субъектов и их районов.

Как отметил глава администрации Сунженского муниципального района Чечни Назарбек Терехов, арка установлена между субъектами РФ, но не между чеченцами и ингушами.

«Жители наших республик спокойно могут ездить через границу, никаких препятствий для этого не будет и быть не может», — цитирует главу района ТАСС.

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Напомним, в сентябре 2018 года главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административной границы между республиками. Субъекты обменялись равноценными незаселенными территориями площадью около двух тысяч гектаров.