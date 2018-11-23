Екатеринбург, 23 ноября, 2018, 09:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге разгорается скандал вокруг ставок налога на недвижимость. Речь идёт о 20-кратном повышении ставок налога на недвижимое имущество, заявил депутат гордумы Дмитрий Сергин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост налога на недвижимость

Своё громкое заявление «народный избранник» сделал у себя на странице в Facebook. Отметим, 22 ноября своё заседание провела комиссия думы по бюджету и экономической политике. При этом, как отметил Дмитрий Сергин, депутаты отказались включать в повестку заседания комиссии вопрос об увеличении ставки налога.

«В проекте бюджета это увеличение уже учтено. Администрации надо принять это решение до 30 ноября. Увеличение ставки для граждан с 0,1 до 2%. Во как. То есть граждане получат увеличение налога в 20 раз», — заявил депутат.

В комментариях к этой записи не только возмущённые отклики. Один из жителей Екатеринбурга пишет, что «всё это безумие с повышением налогов на имущество, и именно для физических лиц, в 20−25 раз, началось в городе Екатеринбурге ещё три года назад, при предыдущей гордуме». По его мнению, нынешний состав думы продолжает расширять категорию лиц, «попадающих под удар».

Официальная реакция думы не замедлила. При этом пресс-служба представительного органа Екатеринбурга опровергла факт принятия на заседании комиссии решения о повышении ставок. Что характерно, Сергин этого и не утверждал. Что касается поправок, то, по официальной версии представителей думы, они направлены, наоборот, на снижение ставки.

Изменения будут внесены в решение № 32/34 «Об установлении и введении в действие на территории муниципального образования «город Екатеринбург» налога на имущество физических лиц», принятое думой 25 ноября 2014 года. Суть их заключается в снижении ставок за период с 1 января 2015 по 31 декабря 2017 года. В итоге они будут приравнены к тем ставкам, которые определены в областном законе № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» от 27 ноября 2003 года.

«Данное решение направлено на создание для владельцев коммерческой недвижимости (физических и юридических лиц) равных условий по налогообложению», — пояснили в гордуме.

Таким образом, за 2015 год ставка налога на коммерческую недвижимость составит 1% вместо 2%, а в 2016-м — 1,5% вместо 2%. Владельцы такой недвижимости смогут рассчитывать на перерасчёт.