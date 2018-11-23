Красноярск, 23 ноября, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В Красноярске сегодня, 23 ноября, проходит четвертое заседание VI сессии Законодательного собрания края. Как сообщи ИА REGNUM в краевом парламенте, в начале заседания депутаты почтили минутой молчания память погибшего первого вице-спикера Алексея Клешко.

Sobranie.info Алексей Клешко

Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов поблагодарил тех, кто организовал и принял участие в траурных мероприятиях, связанных с кончиной Алексея Клешко.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 19 ноября погиб первый заместитель председателя Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко. Тело депутата обнаружили возле подъезда его дома с признаками падения с высоты. По факту гибели парламентария проводится расследование.

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22 ноября в Большом концертном зале краевой филармонии состоялась церемония прощания с Алексеем Клешко. Проводить его в последний путь пришли тысячи людей. Парламентария похоронили на красноярском кладбище Шинников рядом с могилами его родителей.