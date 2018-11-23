Москва, 23 ноября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Вопрос о замороженной накопительной части пенсии граждан России должен проясниться вместе с принятием закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Александр Ванеев ИА Красная Весна Пенсия

Глава ПФР на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике подчеркнул, что на сегодняшний день отчисления в накопительную часть пенсий остаются замороженными.

«В следующем году будет принят закон об ИПК, который в связке с этой нормой даст возможность поставить точку в этом вопросе», — заявил Дроздов.

Напомним, накопительная часть пенсии граждан заморожена в России с 2014 года. Страховые отчисления работодателей полностью идут в распределительную часть пенсий.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг заявил, что продлением «заморозки» выплаты накопительной части пенсии власти «конфискуют» у граждан России 600 млрд рублей в год.

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