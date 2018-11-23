Краснодар, 23 ноября, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Адвокаты рэпера Дмитрия Кузнецова, также известного как Хаски, намерены обжаловать арест музыканта за мелкое хулиганство, заявил представитель защиты «Московскому комсомольцу».

Арест

Он подчеркнул, что обжалован будет арест на 12 суток за хулиганство. Будет ли защита рэпера обжаловать продление ареста на трое суток за отказ от медицинского освидетельствования — пока под вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Первомайский суд Краснодара постановил арестовать Дмитрия Кузнецова (Хаски) по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Ранее музыкант был задержан в Краснодаре 21 ноября после того, как исполнил свои песни, стоя на крыше автомобиля, перед толпой фанатов. Полиция составила на него три протокола об административных правонарушениях.