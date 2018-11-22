Москва, 22 ноября, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Страны — участники евразийской интеграции должны делать ставку на развитие международных инфраструктурных проектов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 ноября заявил заместитель председателя «Внешэкономбанка» Андрей Клепач на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция»

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Чтобы иметь серьёзное будущее, нужен новый этап интеграции. Я думаю, что это вызов для институтов развития: как многосторонних, таких как ЕАБР, так и институтов развития самих стран-участниц», — заявил Клепач.

«Есть проекты, которые могли бы нас объединять. Из того, что я сейчас вижу, и того, что так или иначе находится в проработке, — это всё-таки в первую очередь инфраструктурные проекты, такие как высокоскоростная железнодорожная магистраль», — подчеркнул он.

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) станет частью масштабного проекта, который свяжет Китай, Казахстан, Россию, Белоруссию и в перспективе обеспечит выход на европейские рынки. Однако в России проект ВСМ прорабатывают уже чуть ли не десять лет, при этом никакого осязаемого результата от этой работы так и не достигнуто.

«Нам нужна большая смелость искать серьёзные проработки крупных инфраструктурных проектов. Пятнадцать раз отмеряли, да так ничего и не отрезали и не построили», — констатировал он.

22 ноября 2018 г. в Москве состоялась XIII Ежегодная международная конференция «Евразийская экономическая интеграция», посвящённая проблемам развития интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и другим объединениям на постсоветском пространстве. Мероприятие организовано Евразийским банком развития, участниками которого являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.