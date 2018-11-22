Москва, 22 ноября, 2018, 19:40 — ИА Регнум. России следует чаще заявлять о стимулировании перевода расчётов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в российские рубли. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 ноября заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак на XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция»

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Всё-таки было бы правильно и честно говорить о том, что нужно проводить расчёты в российских рублях — валюте крупнейшей экономики на евразийском пространстве», — заявил Сторчак.

«Дело не в каких-то национальных преференциях, просто Россия — крупнейший рынок, рынок, на котором присутствуют остальные экономики, который даёт и капитал, и рабочую силу, и сырьё. Логично продвигать идею о том, что расчёт в рублях — приоритет для Евразийского экономического союза», — подчеркнул он.

По его словам, именно так рынок и развивается естественным образом: в двусторонних торгово-экономических отношениях рубль доминирует, доминирует иногда в масштабе 80% взаимного товарооборота по экспорту и импорту.

«Фактически задачу дедолларизации на евразийском пространстве мы уже решили. Доллар всё реже и реже фигурирует как валюта расчётов в контрактах. Тем не менее работать в этом направлении нужно, и я не вижу необходимости стесняться того, чтобы именно российский рубль продвигать как основное средство расчёта и платежей», — заключил он.