Москва, 22 ноября, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Верховный суд РФ отказал в коллективном иске жителям района Кунцево к мэрии Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события.

Дарья Антонова ИА REGNUM Верховный суд отказал в коллективном иске жителям района Кунцево к мэрии Москвы

Дарья Антонова ИА REGNUM Сторона истцов

Дарья Антонова ИА REGNUM Зал судебного заседания во время апелляции был полный

Жители пытались оспорить утверждение властями города проекта реконструкции территории, предполагающего снос их домов — постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года №903 ПП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судьи оглашают решение по иску жителей района Кунцево к правительству Москвы

Дарья Антонова ИА REGNUM Ответчики выслушивают оглашение решения суда

«Судебная коллегия по административным делам определила: решение Московского городского суда от 25 мая 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу […] без удовлетворения», — огласил судья Валентин Александров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жители района Кунцево выслушивают решение суда

Истцы решение встретили свистом и криками «Позор».

Напомним, на судебное заседание пришли несколько десятков жителей района Кунцево Москвы.