Верховный суд РФ отказал жителям Кунцево в иске к мэрии Москвы
Москва, 22 ноября, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Верховный суд РФ отказал в коллективном иске жителям района Кунцево к мэрии Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Верховный суд отказал в коллективном иске жителям района Кунцево к мэрии Москвы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сторона истцов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Зал судебного заседания во время апелляции был полный
Жители пытались оспорить утверждение властями города проекта реконструкции территории, предполагающего снос их домов — постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года №903 ПП.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Судьи оглашают решение по иску жителей района Кунцево к правительству Москвы
Дарья Антонова ИА REGNUM
Ответчики выслушивают оглашение решения суда
«Судебная коллегия по административным делам определила: решение Московского городского суда от 25 мая 2018 года оставить без изменения, апелляционную жалобу […] без удовлетворения», — огласил судья Валентин Александров.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Жители района Кунцево выслушивают решение суда
Истцы решение встретили свистом и криками «Позор».
Напомним, на судебное заседание пришли несколько десятков жителей района Кунцево Москвы.