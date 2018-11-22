Москва, 22 ноября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. В Совете Федерации РФ усомнились, что врио главы Липецкой области Игорь Артамонов имел право назначить сенатором экс-руководителя региона Олега Королёва. Как сообщило РИА Новости, член комитета Совфеда по регламенту Юрий Волков заявил, что такими полномочиями врио главы региона пока не обладает.

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Законопроект, позволяющий врио губернатора назначать представителя от исполнительного органа государственной власти региона, был только внесён в Госдуму. При этом Волков отметил, что к кандидатуре Олега Королёва претензий не имеет.

При этом глава комитета по регламенту Андрей Кутепов опроверг слухи о нарушении. По его словам, если после досрочной отставки сенатора ни один претендент из списка губернатора не может занять освободившуюся должность, губернатор должен назначить нового сенатора из числа депутатов облдумы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экс-глава Липецкой области Олег Королёв ушёл в отставку 2 октября 2018 года. 7 ноября назначенный им представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Ираида Тихонова сложила с себя полномочия. К этому времени в областной думе образовалась ровно одна вакансия, и мандат 15 ноября был передан Олегу Королёву. В тот же день врио главы региона Игорь Артамонов наделил своего предшественника полномочиями сенатора.