Ханой, 22 ноября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. На встрече с представителями бизнеса стран Латинской Амирики, которая прошла в городе Хошимине, заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Хай заявил, что связи между Вьетнамом и латиноамериканскими странами развиваются с большой скоростью. Так, объем взаимного торгового оборота между сторонами вырос с $245 млн в 2000 г. до $13,49 млрд в 2017 г.

Экспорт

Вьетнам активно инвестирует в страны Латинской Америки, вкладывая миллионы долларов в развитие добычи нефти и газа в Перу, телекоммуникационные сети на Гаити и производство лапши быстрого приготовления в Бразилии, сообщает издание «Голос Вьетнама».

Инвестиции стран Латинской Америки во Вьетнам остаются скромными. Существует четыре проекта, два из которых принадлежат Перу, а остальные — Мексике и Чили, на сумму $3,2 млн.

На торговые отношения Вьетнама и латиноамериканских стран негативно влияет ряд факторов, начиная от больших расстояний между странами, заканчивая влиянием торговой войны между США и Китаем и протекционистскими мерами, предпринимаемыми рядом стран.

Участие стран в Транстихоокеанском партнерстве снимет таможенные барьеры между странами. Для вьетнамских предприятий откроется 650-миллионный рынок с высоким потребительским спросом. Соответственно, объемы вьетнамского экспорта увеличатся. Так, согласно оценке вьетнамской Ассоциации предприятий добычи и переработки морских ресурсов, объем доходов от экспорта морепродуктов в страны Латинской Америки достигнет объема $500 млн к 2020 г.