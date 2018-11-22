Аддис-Абеба, 22 ноября, 2018, 21:30 — ИА Регнум. Командование боевиков Национального фронта освобождения Огадена (НФОО) сообщило, что их военизированное формирование оставит свою временную базу в Эритрее, где боевики дислоцировались в связи с изгнанием из страны, и вернется на родину в Джиджигу — столицу штата Эфиопское Сомали. Об этом сообщило 21 ноября эфиопское новостное агентство ECADF.

Jonathan Alpeyrie Боевики НФОО

Командование боевиков НФОО подписало мирное соглашение с эфиопским федеральным правительством в Асмэре — столице Эритреи. По словам представителя НФОО, в рамках сделки обе стороны достигли исторического соглашения относительно политических прав жителей Огадена (ныне штат Эфиопское Сомали) и искренне сожалеют о возникновении конфликта между НФОО и федеральным правительством.

Первый раунд переговоров между боевиками и правительством прошел в сентябре. По результатам обсуждения эфиопский парламент удалил НФОО из списка террористических организаций, а боевики обязались сложить оружие.