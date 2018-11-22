Аддис-Абеба, 22 ноября, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Директор отделения Всемирного Банка (ВБ) в Эфиопии Кэролин Тюрк заявила, что Совет директоров ВБ доверяет нынешнему правительству премьера Абия Ахмеда. Это должно позволить сторонам возобновить диалог по вопросам оказания банком помощи Эфиопии в проведении экономических реформ. Кэролин Тюрк отметила, что теперь у Всемирного банка появилось видение того, как правительство Абия Ахмеда будет развивать Эфиопию. Она также назвала недавнее решение Совета директоров банка предоставить 1,2 млрд долларов в виде прямой финансовой помощи сигналом о начале реальной поддержки в структурной реформе, которую правительство хочет реализовать. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Addis Fortune.

Доллар

«Неэффективность экономики Эфиопии требует последовательных изменений и реформ для улучшения, — сказала Кэролин Тюрк. — Правительство выразило стремление к проведению полномасштабной реформы, а мы, со своей стороны, предоставим необходимую финансовую и техническую поддержку».

После национальных выборов в Эфиопии 2005 года Всемирный банк и многие другие партнеры Эфиопии по развитию переключились с оказания прямой бюджетной поддержки на осуществление защиты сектора основных услуг страны. Убийство многих протестующих и арест лидеров оппозиции, правозащитников и журналистов группа банков расценила как кризис в стране, что сделало невозможным дальнейшее оказание финансовой помощи.