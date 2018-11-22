Оренбург, 22 ноября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 22 ноября, завершился приём документов от претендентов, желающих стать главой города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском горсовете, зарегистрированы 34 кандидата.

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Тяжеловесы

Из 34 кандидатов эксперты называют тяжеловесами трёх. 21 ноября документы поступили от и.о. главы города Сергей Николаева и главы Северного округа Оренбурга Сергея Чуфистова. 22 ноября зарегистрирован пакет документов от вице-губернатора, руководителя аппарата губернатора и областного правительства Дмитрия Кулагина. Именно ему предрекают должность градоначальника. Прогнозы экспертов сбылись — основной кандидат проявил себя незадолго до завершения приёма документов. Интрига разрешилась за 15 минут до завершения последнего дня регистрации.

Политический процесс по назначению главы областного центра запущен. Ряд экспертов считают, что факт назначения уже свершился, остались лишь документальные процедуры.

Оренбуржцы активно обсуждают тему выборов мэра, которые, по сути, являются назначением. Мнения разделились. Одни считают Кулагина достойным кандидатом в управленцы городом, а его решение участвовать в конкурсе — мужеством. Поскольку в наследство от предыдущего мэра новый глава получит запущенное хозяйство. Другие придерживаются мнения, что уход с поста вице-губернатора на должность мэра станет неким падением с карьерной лестницы.

С этим трудно согласиться, потому что Кулагин станет не представителем губернатора, а самостоятельным политиком, в случае победы, считает политолог Галина Шешукова. Она не исключает того, что пять лет управления Оренбургом для Дмитрия Кулагина могут стать временем для разгона и существенной прибавки в политическом весе, что позволит стать участником компании по выборам губернатора Оренбуржья, но в 2024 году.

С назначением Кулагина на пост градоначальника губернатор и правительство региона обретут контроль над Оренбургом, который на какое-то время был потерян. А если положительно решится вопрос по третьему сроку губернаторства Юрия Берга, то в лице Кулагина глава области найдёт хорошего союзника.

Эксперты прогнозируют, что Сергей Чуфистов как хороший хозяйственник может занять место первого заместителя мэра при назначении Дмитрия Кулагина на должность градоначальника. Политик и хозяйственник в одной упряжке могут навести порядок в Оренбурге и вернуть доверие к муниципальной власти.

Названный среди тяжеловесов Сергей Николаев, скорее всего, конкурс проиграет. Некоторые оренбуржцы отмечают, что областная власть в таком случае подавит муниципальную. Хотя Николаев имеет большой опыт работы в мэрии.

Массовый заход

Главный редактор авторитетного регионального информагентства 22 ноября за три часа до завершения приёма документов от кандидатов на пост мэра в соцсети оставил комментарий:

«Участие в конкурсе этих 18 человек — даже не шоу, а цирк. Это полностью обесценивает конкурс и дискредитирует само мэрское кресло (хотя куда уж ещё дискредитировать)».

Политолог Галина Шешукова видит, наоборот, плюс в том, что так много кандидатов заявилось на пост главы города

«Это замечательно! Просыпается интерес к политике у населения».

Один из пользователей соцсети в комментарии по поводу конкурса и его многочисленных участников заметил, что лучше бы сразу предоставляли список двух реальных кандидатов, чем устраивать «клоунскую» профанацию конкурса на должность главы.

«Формальности»

В соцсетях и на форумах многие оренбуржцы назвали процедуру обсуждения конкурсной комиссией кандидатов и отбор двух претендентов на пост мэра Оренбурга и решение горсовета «формальностями». «Всё уже решено», считают они.

Согласно этим «формальностям», комиссия должна определить двух кандидатов 10 декабря и представить их горсовету. Депутатский корпус же должен назначить дату заседания до 23 декабря и выбрать нового градоначальника методом голосования.

Напомним, что пост мэра стал вакантным после того, как Евгения Арапова в октябре отправили в отставку. Экс-главу муниципалитета обвиняют в коррупции. Бывший градоначальник находится под стражей.

Оренбуржцы ждут сильного мэра, способного сформировать профессиональную команду и вывести город из кризиса.

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