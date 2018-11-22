Уфа, 22 ноября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Двое бывших сотрудников полиции, обвиняемых в изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе, имеют алиби, заявил адвокат Аслям Халиков. Об этом сообщает 22 ноября агентство «Башинформ».

Europa-Filmverleih Алиби

По словам юриста, бывший начальник ОМВД Уфимского района и его коллега, ранее возглавлявший ОМВД Кармаскалинского района, в то время, когда было совершено преступление, отсутствовали в здании отдела полиции. Халиков подчеркнул, что перемещения обвиняемых были отслежены по камерам видеонаблюдения и их сотовым телефонам.

«Сейчас мы завершаем наши адвокатские дела в этом вопросе, и будем подавать ходатайство об освобождении моего подзащитного и его бывшего коллеги», — подчеркнул адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат одного из фигурантов дела Валерия Посохова заявила, что девушка-дознавательница, проходящая по делу об изнасиловании в Уфе (Башкирия) в качестве потерпевшей, отказалась пройти обследование на полиграфе.

Читайте также: Дознаватель — жертва изнасилования в Уфе отказалась проходить полиграф