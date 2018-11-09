Дознаватель-жертва изнасилования в Уфе отказалась проходить полиграф

Уфа, , 15:28 — REGNUM Девушка-дознавательница, проходящая по делу об изнасиловании в Уфе (Башкирия) в качестве потерпевшей, отказалась пройти обследование на полиграфе, заявила адвокат одного из фигурантов дела Валерия Посохова. Об этом сообщает местная ГТРК .

По словам юриста, на сегодняшний день «биоматериалов не было найдено ни у кого». Также Посохова подчеркнула, что сторона защиты ходатайствовала о проведении полиграфического исследования для обеих сторон.

«Потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа», — подчеркнула адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

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