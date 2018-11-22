Москва, 22 ноября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Продлением «заморозки» выплаты накопительной части пенсии власти конфисковали у граждан 600 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг в ходе обсуждения закона.

Деньги. Фрагмент плаката

«С 2014 года мы заморозили эту норму. И уже четыре года подряд эти деньги конфискуются у граждан, на минуточку, 600 миллиардов в год, 600 миллиардов», — возмущен Гартунг.

Принятым законом несколько миллионов граждан лишаются своей заслуженной пенсии, на которую они копят на своем лицевом счете, поверив государству, что это выгодно, это правильно, указал парламентарий.

Госдума приняла закон о продлении до начала 2022 года заморозки накопительной части пенсии. Это время необходимо чиновникам, чтобы разработать реформу и обеспечить выплаты накопительной части пенсий без перебоев, отмечали ранее в Минфине.