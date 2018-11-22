Рим, 22 ноября, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Еврокомиссару по экономике и финансам Пьеру Московиси не понравилось сравнение, предложенное вице-премьером Италии Маттео Сальвини, в интервью Corriere della Sera в четверг, 22 ноября, Московиси заявил, что он не носит ни красную шубу, ни белую бороду, а занимается решением экономических и финансовых вопросов.

Пьер Московиси

Уважение между правительством Италии и властями Евросоюза должно быть взаимным, а диалог — серьезным, и ирония в этом диалоге неуместна, считает еврокомиссар.

Также Московиси добавил, что власти ЕС считают неприемлемой ситуацию, когда правительство страны, входящей в «большую семерку», и с третьей по величине экономикой в ЕС строит «потемкинскую деревню».

Ранее Маттео Сальвини сказал журналистам, что вслед за приходом письма из Брюсселя с критикой Еврокомиссии в адрес проекта бюджета Италии он ожидает также письма от деда Мороза. Кроме того, Сальвини напомнил властям ЕС, что Италия отдает союзу на 5 млрд евро в год больше, чем получает, и потребовал относиться к народу Италии с уважением, отметив, что решения правительства, которые не устраивают ЕС, как раз и являются выполнением пожеланий народа Италии, сделанными на выборах.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

Правительство Италии обвиняет ЕС в лицемерии: ранее евробюрократы не возражали против аналогичных дефицитных бюджетов Италии, когда у власти в стране были дружественные Брюсселю правительства. Условием принятия каждого дефицитного бюджета становилось то или иное ужесточение для граждан (к примеру, повышение пенсионного возраста). Не возражают в Брюсселе и против проекта дефицита бюджета Франции на 2019 год, который запланирован на уровне 2,8% ВВП.

В правительстве также отмечают, что резко критические заявления со стороны Еврокомиссии, Центробанка ЕС, МВФ и рейтинговых агентств начали появляться еще до публикации проекта бюджета. Критика стала не следствием, а причиной снижения итальянских котировок на бирже. В правительстве полагают, что евробюрократы и биржевые спекулянты хотят достичь двух целей: с одной стороны, низложить слишком самостоятельное правительство, с другой — обвалить итальянские котировки для скупки лучших компаний страны «по бросовым ценам».

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