Москва, 22 ноября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Правительство обсудит ужесточение наказания за повторное вождение в пьяном виде, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Пьяный водитель

МВД предлагает наказывать нарушителей радикально — если поправки будут поддержаны, максимальный срок за повторное нарушение будет увеличен с двух до четырех лет, а штраф до 500 тыс. рублей.

Одновременно предлагается считать опьянением действие лекарств с одурманивающим эффектом. Например, это касается «Димедрола».

Сейчас за вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или тюремное заключение или принудительные работы до двух лет.