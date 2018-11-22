Москва, 22 ноября, 2018, 13:11 — ИА Регнум. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития до 2036 года должен быть взвешенным и строгим, заявил 22 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свет. Медведев

«Мы прекрасно понимаем, что рубеж 2036 года ещё не скоро. Не многие из тех, кто сидит сейчас за этим столом, будут заниматься к этому времени государственным управлением. Но это не означает, что мы должны к этому относиться легковесно», — сказал он.

Глава правительства отметил, что долгосрочное прогнозирование необходимо, поскольку «расширяет наши горизонты планирования, возможности учёта наших представлений о будущем для того, чтобы планировать среднесрочные и более длительные показатели развития страны».

«В 2036 году будет интересно посмотреть, что мы думали о будущем в 2018 году. Чтобы наши представления о будущем не вызывали такие же эмоции, как, например, предположения о будущем, заложенные в программу КПСС, принятую XX съездом партии нашей страны в начале 60-х годов. Говорилось, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», — напомнил премьер-министр.

Прогноз подготовлен в составе двух основных вариантов (базового и консервативного), прогнозные показатели структурированы на три шестилетних периода (2019−2024 годов, 2025−2030 годов, 2031−2036 годов).