Москва, 22 ноября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Представитель от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Виталий Богданов собирается оставить кресло сенатора. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комитета СФ по регламенту Андрея Кутепова, Богданов уже написал заявление о сложении полномочий.

Jake Bellucci Отставка

Богданов был наделён полномочиями сенатора в 2006 году. Их срок должен был истечь в сентябре 2019 года — тогда же, когда мог закончиться срок бывшего губернатора Александра Михайлова.

Однако Михайлов ушёл в отставку 11 октября 2018 года, и ему практически сразу начали активно прокладывать дорогу в СовФед. От депутатского мандата в его пользу отказался гендиректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. Несмотря на протесты ЛДПР, Михайлов получил место в областной думе и теперь может стать сенатором, если его кандидатуру одобрит временно исполняющий обязанности губернатора.