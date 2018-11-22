Санкт-Петербург, 22 ноября, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Два крупных мероприятия, посвящённые компьютерным играм, киберспорту, косплею и комиксам, традиционно состоятся в Санкт-Петербурге. Фестивали Ava Expo 2018 и Game Planet 2018 пройдут в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский» 24 и 25 ноября, сообщает пресс-служба мероприятий.

Пресс-служба Ava Expo 2018 и Game Planet 2018 Участники фестиваля

Game Planet — один из крупнейших фестивалей в России, посвящённых видеоиграм и киберспорту. На мероприятии пройдёт впервые в СНГ турнир Royal Mix по игре Fortntie (победить получит приз в размере 400 тыс. рублей), в котором примут участие сто игроков. Также состоятся турнир по Dota 2, шоу-матчи по игре Artifact и другим проектам. Кроме того, запланирована отдельная серия турниров по файтингам (игровой жанр, посвящённый рукопашным сражениям двух персонажей на замкнутой арене) и конкурс косплея.

Мероприятие посетят известные блогеры, стримеры (люди, снимающие прямые трансляции) и летсплейщики (люди, снимающие свой игровой процесс на видео с комментариями). Также на площадке проведения фестиваля пройдёт благотворительный стрим под названием Donate Warriors. Участники фестиваля смогут посетить тематические стенды, маркет-зону и фуд-корт.

Ava Expo — конвент, посвящённый косплею, комиксам и видеоиграм. На главной сцене мероприятия пройдёт один из крупнейших конкурсов косплея в России в различных номинациях. Участники смогут поучаствовать в турнирах по PUBG и ряду файтингов. Также гостей мероприятия ожидает выступление популярного музыканта Big Russian Boss и премьера мюзикла по мотивам аниме «Тетрадь смерти». Зона проведения мероприятия будет оборудована рядом тематических стендов и мастер-классов, посвящённых косплею.

Оба мероприятия проводятся в Санкт-Петербурге не в первый раз. Ava Expo 2018 станет двенадцатым конвентом в ежегодной серии мероприятий. Game Planet, в свою очередь, пройдёт в третий раз.

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