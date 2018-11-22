Москва, 22 ноября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Контроль движения на московских дорогах будут осуществлять 20 беспилотных летательных аппаратов, оснащенных системами трансляции видеоизображения. Об этом со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пишут 22 ноября «Известия».

Петр Данилов ИА Красная Весна Дрон

Сообщается, что беспилотники, которые будут использованы дорожными службами для сбора данных о заторах в местах ДТП, должны быть поставлены до 25 декабря. По словам главы ситуационного центра ЦОДД Александра Евсина, в будущем такими дронами должен быть оснащен каждый экипаж «Дорожного патруля».

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в московской мэрии уведомили, что в летнее время в разгар купального сезона московские парки и зоны отдыха с водоёмами будет патрулировать 21 беспилотник и не менее десяти волонтеров-кинологов со специально обученными собаками.

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