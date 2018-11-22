Москва, 22 ноября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Дополнительные средства в виде гранта регионы смогут потратить на самые насущные проблемы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом в ходе пленарного заседания сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Размер грантов для 40 регионов составит от 150 млн до около 1 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Средства регионы потратят на самые насущные проблемы, которые всегда есть. И, насколько я знаю, там порядка от 1 млрд до 150 млн ранжируются цифры гранта», — сообщил Володин.

В свою очередь глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») также обратил внимание на то, что это «не связанные никакими условиями средства».

«Регионы смогут их направить на любые цели — развитие, социальные цели», — уточнил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Макаров перечислил 40 регионов, которые в 2019 году смогут получить дополнительные средства в виде гранта в свои бюджеты по итогам сбора налогов в бюджеты. Распределяются порядка 20 млрд рублей.

Это Белгородская область, Камчатский край, Сахалинская область, город Москва, Ленинградская область, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Севастополь, Воронежская область, Татария, Адыгея, Амурская область, Дагестан, Чечня, Рязанская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Иркутская область Курская область, Тульская область, Ростовская область, Крым, Ульяновская область, Магаданская область, Вологодская область, Приморский край, Новосибирская область, Владимирская область, Калининградская область, Липецкая область, Саратовская область, Калужская область, Пензенская область, Самарская область, Башкирия, Чувашия, Ингушетия, Нижегородская область, Тверская область.