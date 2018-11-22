Москва, 22 ноября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Попытки властей Украины обострить ситуацию в Азовском море беспокоят Российскую Федерацию. Об этом сообщается в тексте заявления МИД РФ, опубликованном 21 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пираты Азовского моря

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что Москва, которая отвергает любые обвинения в свой адрес относительно «агрессивных и незаконных действий» в Азовском море и Керченском проливе, призывает Киев «воздержаться от любых авантюр».

Как подчеркнули в МИД РФ, открытая к конструктивному диалогу Москва не признает «одностороннее установление (Украиной) государственной границы в Азовском море».

«Россия … хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия, ложится ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 ноября президент Украины Петр Порошенко во время выступления в главном центре подготовки личного состава госпогранслужбы Украины заявил, что Киев до конца года планирует развернуть новое региональное управление морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя.

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