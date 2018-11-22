Москва, 22 ноября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Закон о продлении моратория на выплату гражданам накопительной части пенсионных накоплений еще на один год Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

Речь идет о продлении действующей с 2014 года «заморозки» выплат накопительной части пенсий. Такие нормы уже заложены в федеральный бюджет 2019−2021 годов, который Госдума приняла в третьем чтении накануне.

По закону, граждане РФ должны были начать получать выплаты уже в 2021 году, однако правительство предложило продлить срок начала выплат на год. Таким образом, разморозка накопительной части пенсий может начаться не ранее 2022 года. Это время необходимо чиновникам, чтобы разработать реформу и обеспечить выплаты накопительной части пенсий без перебоев, отмечали ранее в Минфине.