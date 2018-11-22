В Москве проходит выставка «От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова»
Москва, 22 ноября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. 22 ноября в главном здании Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина в Москве состоится вернисаж выставки «От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова». Экспозиция является частью программы II Биеннале театрального искусства. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.
На выставке представлено творчество армянских театральных художников
В экспозицию вошли произведения выдающихся представителей армянского искусства: Вазгена Суренянца, Георгия Якулова, Мартироса Сарьяна, Саркиса Арутчяна, Степана Тарьяна и Минаса Аветисяна. Среди современных мастеров музейщики выделяют Марину Азизян, Степана Зограбяна и Владимира Мартиросова.
Выставка продлится до 6 января 2019 года.