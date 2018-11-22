Симферополь, 22 ноября, 2018, 10:17 — ИА Регнум. На выходе из Керчь-Еникальского канала в Крыму затонула баржа, на борту которой находилось 3300 тонн зерна. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму.

Кораблекрушение

Отмечается, что затопление судна в морском судоходном канале произошло на глубине около десяти метров. В ведомстве уточнили, что баржа ушла на дно в 600 метрах к востоку от мыса Хрони. Также сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет.

В настоящее время ведется установление владельца груза и причин произошедшего, подчеркнули в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля вблизи побережья Крыма получил пробоину и был вынужден прервать рейс молдавский сухогруз.

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