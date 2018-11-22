Москва, 22 ноября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. С 2017 года в Уганде зарегистрировано более 230 случаев заболевания сибирской язвы у человека, сообщает 22 ноября Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Cdc.gov Бациллы сибирской язвы (Bacillus anthracis)

«С 2017 года по ноябрь 2018 года в четырёх округах — Аруа, Кирухура, Исингиро и Квин — западных регионов Уганды зарегистрировано 236 случаев сибирской язвы у человека», — говорится в сообщении.

Ведомство просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напомним, сибирская язва — острое инфекционное заболевание, от которого человек может погибнуть в случае неоказания своевременной помощи. Человек заражается преимущественно от больных сельскохозяйственных животных — крупного и мелкого рогатого скота, свиней, оленей и других.

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