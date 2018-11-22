Москва, 22 ноября, 2018, 03:32 — ИА Регнум. В Зеленограде сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, устроивший стрельбу, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Vladimir Antoshin Травматический пистолет

Сообщается, что мужчина пытался проникнуть на территорию кооператива через въезд. Он требовал охрану открыть шлагбаум. На последовавший отказ мужчина зашел в служебное помещение и напал на охранника, начал стрельбу из травматического пистолета.

Потерпевший обратился в полицию, после чего на место происшествия приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые задержали стрелка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в московском районе Кунцево произошло дорожно-транспортное происшествие, один из участников которого открыл стрельбу из травматического пистолета по оппоненту. В результате происшествия никто не пострадал.