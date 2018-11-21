Москва, 22 ноября, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Диверсификация российского оборонно-промышленного комплекса является одной из основных стратегических задач РФ, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание с руководством Министерства обороны и предприятий ОПК

Открывая заседание 21 ноября, президент напомнил о планах по увеличению доли продукции гражданского и двойного назначения предприятиями российского ОПК. Он также сказал, что необходимо сделать для достижения этой задачи.

«В завершение хочу ещё раз подчеркнуть, что диверсификация ОПК — это одна из ключевых, стратегических национальных задач», — сказал Путин.

«Время пройдёт, гособоронзаказ сократится — что делать будете? От её успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России и, что крайне важно, обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе», — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что нельзя допустить сокращения мощностей ОПК, которые, даже если не понадобятся в полной мере для производства «оборонки», «всё равно будут нужны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что к концу года доля гражданской продукции у предприятий ОПК составит 20,7%, а конкретно у госкорпорации «Ростех» — 29%.