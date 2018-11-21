Нью-Дели, 21 ноября, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Американский проповедник и путешественник Джон Аллен Чау стал жертвой аборигенов на Андаманских островах в Индийском Океане, 21 ноября передает агентство Reuters.

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О гибели Чау, отправившегося на Северный Сентинельский остров 16 ноября, стало известно от местных рыбаков.

Местные власти и консульство США подтвердили гибель гражданина США от рук аборигенов. Рыбаки, незаконно переправившие проповедника на остров, задержаны.

Из записок погибшего евангелиста, попавших полиции, известно, что он намеревался «установить царство Иисуса на острове» и просил «не обвинять туземцев», если его убьют.

Северный Сентинельский остров на Андаманских островах является закрытой территорией, на которой проживает племя сентинельцев — одно из последних «закрытых» донеолитичесих сообществ в мире.

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