Дамаск, 21 ноября, 2018, 21:13 — ИА Регнум. 20 ноября Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан Де Мистура заявил о том, что если до конца декабря не будет достигнута договоренность о создании конституционного комитета Сирии, который представит проект послевоенной конституции, чиновник откажется от любых попыток сформировать его. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», решение о создании комитета было принято на январской конференции в России, однако данная инициатива была отвергнута политическими кругами Сирии, которые не готовы допустить к участию в работе независимых экспертов, а также женщин.

Mil.ru Сирия

Де Мистура отметил, что, возможно, сейчас нет возможности сформировать комитет, который бы удовлетворял всем условиям, однако необходимо продолжать работать над его созданием по крайней мере до конца декабря.