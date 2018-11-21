Хельсинки, 21 ноября, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Финляндия должна потребовать от России возвращения территорий, полученных Советским Союзом после победы во Второй мировой войне, призвал 21 ноября в соцсетях представитель партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«На осенней конференции молодежного крыла партии было решено, что Финляндия должна официально потребовать территории, включая Карелию, переданные России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», — указано в тексте.

К этому призыву «истинный финн» Хаутамяки присовокупил карту с обозначением территорий, которых не хватает его соратникам для полного счастья.

В их число попали несколько районов Карелии и Мурманской области России.

Напомним, эти территории были включены в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) после военного поражения Финляндии, выступившей на стороне нацистской Германии во Второй мировой войне.

Не исключено, что возбуждение «истинных финнов» вызвано недавними учениями НАТО в соседней Норвегии и участием властей Финляндии в «GPS-истерике», инициированной норвежским правительством после сбоев в системах навигации. Норвегия по загадочным причинам решила, что к этому причастна Россия.