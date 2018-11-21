Москва, 21 ноября, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы утвердили план мероприятий и рассмотрения инициатив, направленных на борьбу с коррупцией в 2018—2020 годах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Государственная дума РФ

Так, согласно документу, в течение 2018−2020 годов депутаты планируют вести мониторинг практики применения законов, работать над ликвидацией пробелов законодательства, изучать и возможно перенимать международный опыт, а также работать над реализацией национальной стратегии борьбы с коррупцией в РФ.

Между тем уже в 2018 году, то есть в ближайшие два месяца, депутаты должны разработать и внести в Госдуму инициативы, направленные на введение ответственности парламентариев за неприятие мер по урегулированию конфликтов интересов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот законопроект накануне уже был разработан депутатами и в ближайшее время будет внесён в Госдуму. Так, авторы инициативы предлагают ввести меры ответственности для депутатов и сенаторов за бездействие по регулированию конфликта интересов — им грозит предупреждение, а затем освобождение депутата или сенатора от руководящей или любой другой должности в палате парламента без прекращения полномочий.

Кроме того, в утверждённом плане депутаты также отметили, что планируют подготовить методические рекомендации по вопросам получения депутатами подарков и информирования о них. Сделать это они должны до конца 2018 года.