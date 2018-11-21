Берн, 21 ноября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Немецкая певица Хелена Фишер стала единственной представительницей Европы, попавшей в десятку самых высокооплачиваемых исполнительниц мира по версии Forbes. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung 21 ноября.

Sven-Sebastian Sajak Хелена Фишер

Хелена Фишер, зарабатывающая $32 млн в год, попала на восьмую строчку списка. Все остальные звезды из списка представляют Северную Америку.

Первое место заняла певица Кэти Перри, зарабатывающая $83 млн в год. За ней расположились Тэйлор Свифт ($80 млн) и Бейонсе ($60 млн).

Хелена Фишер родилась в 1984 году в Красноярске в семье русских немцев. В 1988 году ее семья переехала в Германию и обосновалась в Рейнланд-Пфальце. В репертуаре Фишер есть народные песни и романсы на русском языке.