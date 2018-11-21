Северодвинск, Архангельская область, 21 ноября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В одной из школ Северодвинска учитель била детей скакалкой за неудачные ответы. Соответствующие видеозаписи, опубликованные в соцсети, дали повод для проверки, сообщает 21 ноября пресс-служба управления СКР по Архангельской области.

Ян Стен. Школьный учитель. 1665

Ролики, снятые во время урока в школе, появились в сети 20 ноября. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента, решение будет принято по итогам проверки.

На записи педагог перед всем классом отчитывает провинившегося школьника, после чего наносит ему удары скакалкой. Затем женщина вызывает к доске следующего ученика и повторяет те же действия. Дети воспринимают происходящее спокойно.

Пользователи соцсетей полагают, что запись сделана в местной школе-интернате, а женщина на видео — преподаватель физкультуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бурятии возбудили уголовное дело против воспитательницы частного детского сада, замеченной в применении насилия к детям. По данным прокуратуры, девушка нанесла побои двум малышам в возрасте около двух лет и одного года.

Читайте также: В Бурятии воспитательница частного детсада обвиняется в издевательствах