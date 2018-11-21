Киев, 21 ноября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. За две недели, с 29 октября по 11 ноября, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала в Донбассе свыше 18 тыс. нарушений перемирия, сказано в докладе, опубликованном 20 ноября на официальном сайте ОБСЕ.

Lawren «Нарушитель» (стилизация под обложку одноимённого альбома Depeche Mode)

Авторы доклада отметили, что это несколько меньше, чем за две недели до того.

«Почти три четверти всех нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в треугольнике Авдеевка — Ясиноватая — Донецкий аэропорт, в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, а также к югу и юго-востоку от Светлодарска», — рассказали в ОБСЕ.

Напомним, украинские силовики регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР из запрещённых Минскими соглашениями вооружений калибра более 100 мм, а именно 120-мм миномётов и 122-мм гаубиц Д-30. Кроме того, ВСУ используют гранатомёты различных типов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

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