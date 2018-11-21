Москва, 21 ноября, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Итоговое совещание по развитию Вооруженных сил РФ состоится в Анапе под руководством президента Владимира Путина. Об этом сообщил 21 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Речь идет об итоговом, заключительном совещании по этой тематике, пояснил он. В Кремле глава Минобороны Сергей Шойгу представил план создания инновационного центра для военного ведомства, напомнил Песков. Проект предусматривал создание научных рот, военные изыскания, стартапы и высокие технологии. Менее чем за полгода центр построили и запустили. Этот «достаточно уникальный» центр президент намерен посетить, отметил он. Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент подписал указ о создании в Анапе военного инновационного технополиса «Эра» Министерства обороны России. Центр создается для формирования инновационной инфраструктуры и как модель организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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