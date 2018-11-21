Джакарта, 21 ноября, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Министр социального развития Индонезии Агус Гумиван Картасасмита с оптимизмом смотрит на то, что уровень бедности в стране может упасть ниже 9,5% к концу 2019 года, сообщает Antaranews.

Department of Foreign Affairs and Trade Индонезийские дети

«Согласно данным центрального статистического агентства Индонезии, уровень бедности составляет около 9,8%», — заявил министр.

Правительство, по его словам, продолжает работать над сокращением числа бедных людей, которые уязвимы перед проблемами социального обеспечения.

Кроме того, министерство социальных дел стремится создать эффективную систему управления в области социального обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) уровень крайней бедности снизился с 138 млн человек в 2000 году до 44 млн в 2015 году.