Самара, 11 мая, 2024, 03:58 — ИА Регнум. Во время парада Победы 9 Мая в Самаре подросток делал селфи — выкидывал фашистские приветствия и печалился из-за проигрыша «художника» 79 лет назад. Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал комментарий под фото и видео, призвал прокуратуру обратить внимание на этот выпад несовершеннолетнего.

Александр Хинштейн В Самаре

«Сегодня грустный день, мой любимый художник в этот день окончательно, навсегда проиграл. Помянем любимого художника, будем помнить и рисовать свастику», — радостно заявил на видео подросток.

Хинштейн написал в Telegram-канале, что «больно осознавать, что для самарского подростка, вскидывающего руку на параде Победы и восхищающегося Гитлером, подвиг наших предков — это какая-то шутка».

«С каким задором и обожанием он о нём говорит, кровь миллионов на его руках он предпочитает не замечать», — добавил депутат и призвал прокуратуру не оставлять без внимания инцидент.

Как сообщало ИА Регнум, более 200 тыс. волонтёров Победы по всей стране помогали организовывать и проводить множество мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Торжественные мероприятия в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли более чем в 300 населённых пунктах России. В военных парадах, торжественных шествиях, на выставках было задействовано более 2,5 тыс. единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.

9 Мая на Красной площади прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники.

Жители эстонского города Нарва собрались в День Победы на берегу одноимённой реки, чтобы увидеть праздничный концерт в российском Ивангороде Ленинградской области. По оценке эстонской телерадиовещательной компании ERR, собрались около 2 тыс. человек.