Москва, 21 ноября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 ноября заявил президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Знание русского языка для граждан Республики Молдовы — это дополнительные плюсы и преимущества. Мы, конечно, должны изучать и другие языки, но русский язык в Молдавии был и должен остаться дальше языком межнационального общения», — заявил Додон.

Он подчеркнул, что более миллиона молдавских граждан называют русский язык основным языком повседневного общения, и русскому языку в Молдавии законодательно придан статус языка межнационального общения.

«Мы будем это защищать», — пообещал Додон.