Махачкала, 21 ноября, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Республика Дагестан является одним из главных претендентов на проведение чемпионата Европы по парашютному спорту 2019 года. Организационные детали международного соревнования обсудили премьер-министр республики Артём Здунов и вице-президент Всемирной федерации авиационных видов спорта Небойша Юшкевич (Черногория), сообщили ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

Цитата из х/ф «Аэроград». Реж. Александр Довженко. 1935. СССР Парашютист

Провести чемпионат планируется на новом аэродроме «Новокаякент» Каякентского района республики. В сентябре 2018 года в рамках открытия площадки здесь состоялся открытый Всероссийский турнир по парашютному спорту «Кубок Каспия» памяти героев-летчиков Дагестана. Принять участие в соревнованиях приехали свыше 130 парашютистов из регионов России, а также Белорусии и Казахстана.

Небойша Юшкович, ознакомившись с аэродромом, дал площадке положительную оценку и заявил, что имеющаяся на территории инфраструктура позволяет провести здесь международный турнир.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Дагестане впервые пройдёт чемпионат мира по боевому самбо. В городе Каспийске за медали престижного турнира поборются более 100 спортсменов из почти 30 стран. Почётными гостями турнира станут всемирно известные бойцы смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и Фёдор Емельяненко.