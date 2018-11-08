В Дагестане пройдет чемпионат мира по самбо

Каспийск, Дагестан, , 14:16 — REGNUM В Республике Дагестан впервые пройдёт чемпионат мира по боевому самбо. На турнир приедут спортсмены из 30 стран, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства спорта Дагестана.

Соревнования пройдут в середине декабря 2018 года в городе Каспийске, во Дворце спорта имени прославленного борца Али Алиева. Почётными гостями турнира станут чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и его отец и первый тренер Абдулманап Нурмагомедов, который сам в прошлом являлся самбистом.

Напомним, 18 октября Нурмагомедов-старший пригласил в Дагестан недавнего оппонента своего сына бойца Конора Макгрегора и предложил тому также стать почётным гостем предстоящего ЧМ по боевому самбо. Однако ирландец никакого публичного ответа пока не дал.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в дагестанском Каспийске проходил ещё один крупный международный турнир — чемпионат Европы по спортивной борьбе. В нем приняли участие атлеты из 32 стран. Борцы из России завоевали 23 медали, 12 из которых — золотые. Это позволило сборной занять первое место в общекомандном зачете.

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