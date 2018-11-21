Москва, 21 ноября, 2018, 11:59 — ИА Регнум. В Совфеде не считают панацеей принуждение неработающих уплачивать взносы в социальные фонды, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Я думаю, что это не панацея для решения проблемы. Есть разные категории людей, которые не работают. Одно дело, когда человек не хочет работать. В советский период таких людей называли тунеядцами. А если человек не может найти работу по своему профилю, своей специальности, его нельзя принуждать платить за себя страховые взносы, потому что он не смог трудоустроиться», — рассуждает член Совфеда Вячеслав Тимченко.

По его мнению, «должна быть какая-то середина», написал он в соцсети.

«Конечно, иногда в таких случаях меры административного воздействия нужно применять, но нельзя всех подряд заставлять платить», — полагает он.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия») подготовил законопроект, предполагающий штрафы для неработающих граждан за неуплату взносов в социальные фонды. В частности, поправки в Налоговый кодекс обяжут здоровых трудоспособных граждан платить взносы в Пенсионный фонд, ФОМС и Фонд социального страхования, даже если они нигде не работают. Тех, кто этого не сделает, предлагается штрафовать.